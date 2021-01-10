На территории Армении есть закрытые и покрытые туманом автомобильные дороги  

На территории Армении есть закрытые автомобильные дороги: дороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари лич Арагацотнской области, закрыты, а районах Егварда, в селах Нор Гехи, Бужакан и Тегеник (Котайкская область) туман.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, по информации Управления по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, трасса Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспортных средств.

По информации Министерства иностранных дел РА, решение о запрете на въезд иностранцев в Грузию остается в силе. Запрет не распространяется на грузоперевозки.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.