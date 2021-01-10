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COVID-19: за сутки в Армении зарегистрировано 337 случаев заражения и 419 летальных исходов

COVID-19: за сутки в Армении зарегистрировано 337 случаев заражения и 419 летальных исходов

По состоянию на 11:00 часов 10 января, в Армении подтвержден 162 131 случай заболевания коронавирусом.  Всего вылечены 149.312 человек,   умерли - 2929.

Как сообщили  Арменпресс в Минздраве Республики Армения, в настоящее время фактически проходят лечение от коронавируса 9.190 пациентов. Всего было проведено 608 905 тестирований.

9 января было проведено 2096 тестирований, в результате чего подтвердилось 337 новых случаев заболевания коронавирусом, 419 случаев выздоровления, 77 случаев  смерти.


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