Эти  футбольные матчи состоятся  сегодня

В ряде чемпионатов Европы по футболу состоятся матчи очередного тура.

Как передает Арменпресс, в борьбу вступят команды Италии, Германии, Англии и Испании.

Италия. Серия А

«Рома» - «Интер» - 15:30

«Парма» - «Лацио» - 18:00

«Удинезе» - «Наполи» - 18:00

«Верона» - «Кротоне» - 18:00

«Фиорентина» - «Кальяри» - 21:00

Ювентус - Сассуоло - 23:45

Испания. Ла Лига

«Леванте» - «Эйбар» - 17:00

«Кадис» - «Алавес» - 19:15

«Вальядолид» - «Валенсия» - 00:00

Германия. Бундеслига

«Аугсбург» - «Штутгарт» - 18:30

«Арминиа» - «Герта» - 21:00

Англия. Розыгрыш Кубка

«Челси» - «Моркамб» - 17:30

«Кроули Таун» - «Лидс Юнайтед» - 17:30

«Манчестер Сити» - «Бирмингем Сити» - 17:30

«Ньюпорт Каунти» - «Брайтон» - 23:45