Эти футбольные матчи состоятся сегодня
10:31, 10 Январь, 2021
В ряде чемпионатов Европы по футболу состоятся матчи очередного тура.
Как передает Арменпресс, в борьбу вступят команды Италии, Германии, Англии и Испании.
Италия. Серия А
«Рома» - «Интер» - 15:30
«Парма» - «Лацио» - 18:00
«Удинезе» - «Наполи» - 18:00
«Верона» - «Кротоне» - 18:00
«Фиорентина» - «Кальяри» - 21:00
Ювентус - Сассуоло - 23:45
Испания. Ла Лига
«Леванте» - «Эйбар» - 17:00
«Кадис» - «Алавес» - 19:15
«Вальядолид» - «Валенсия» - 00:00
Германия. Бундеслига
«Аугсбург» - «Штутгарт» - 18:30
«Арминиа» - «Герта» - 21:00
Англия. Розыгрыш Кубка
«Челси» - «Моркамб» - 17:30
«Кроули Таун» - «Лидс Юнайтед» - 17:30
«Манчестер Сити» - «Бирмингем Сити» - 17:30
«Ньюпорт Каунти» - «Брайтон» - 23:45
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