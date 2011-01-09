Анонс мероприятий на 11 января
18:00, Январь 09, 2021
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08:50, 16.12.2020
Армяне - жертвы европейского цинизма: новые империи утверждают свои порядки
08:47, 04.12.2020
Первый деструктивный жест Баку накануне переговоров
- 09.01-18:00 Анонс мероприятий на 11 января
- 09.01-17:15 Началась встреча главы МИД РА с представителями движения «За спасение Отечества»
- 09.01-17:00 COVID-19: число инфицированных в мире подходит к 90 млн, число умерших - 2 млн. СВЕЖИЕ ДАННЫЕ
- 09.01-16:46 54-летний гражданин ножом и ножницами угрожал убить 83-летнего отца и 82-летнюю мать
- 09.01-16:15 Мадрид парализован сильнейшим за последние 80 лет снегопадом
- 09.01-16:04 Абазян и Нагиев обсудили вопросы, связанные с обменом пленными и поиском пропавших без вести
- 09.01-15:51 Арцах примет Международный фестиваль детского и юношеского кино «Ролан»
- 09.01-15:40 Сразу после вылета из аэропорта Джакарты была потеряна связь с пассажирским самолетом Boeing 737
- 09.01-15:25 Из-за большого количества зараженных Covid-19 мэр Лондона объявил чрезвычайное положение
- 09.01-15:18 Родители срочных военнослужащих встретились с представителем Минобороны и представили свои проблемы
- 09.01-15:00 10-13 января температура воздуха в Армении повысится на 4-6 градусов
- 09.01-14:48 Армения решительно осуждает уголовное преследование армянских военнопленных в Азербайджане
- 09.01-14:19 Арестован мужчина, закинувший ноги на стол Нэнси Пелоси при нападении на Капитолий
- 09.01-13:55 В Араратской области в деревянном ящике найдено тело мужчины со следами насилия
- 09.01-13:39 В Индии при пожаре в родильном доме в погибли 10 детей
- 09.01-13:33 Ким Чен Ын назвал США главным врагом КНДР
- 09.01-12:54 За прошедшие сутки в Арцахе российские саперы разминировали 6,5 га земли
- 09.01-12:54 Мхитарян близок к продлению контракта с итальянской "Ромой"
- 09.01-12:48 В арцахских общинах Нор Шен и Айгестан будет произведено обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов
- 09.01-12:26 В Арцах вернулись более 48 тысяч человек
- 09.01-12:06 Механические подходы к делимитации государственных границ Армении следует просто исключить. ЗПЧ
- 09.01-11:58 Покинувшие «Мой шаг» должны объяснить, по чьему и какому мандату они останутся депутатами. Рубинян
- 09.01-11:45 В одном из домов на улице Суворова в Ереване вспыхнул пожар
- 09.01-11:37 На территории Армении закрыт ряд автомобильных дорог
- 09.01-11:31 Жители Китая бесплатно получат вакцину от COVID-19
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