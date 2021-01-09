Началась встреча главы МИД РА с представителями движения «За спасение Отечества»

9 января министр иностранных дел РА Ара Айвазян встретился с представителями движения «За спасение Отечества».

В беседе с Арменпресс пресс-секретарь главы МИД Анна Нагдалян подтвердила возможность встречи. Остальные подробности станут известны после встречи.

Во встрече с министром принимают участие представители движения «За спасение Отечества» Вазген Манукян, Ишхан Сагателян и Артур Ванецян.

Согласно ранее опубликованному Движением заявлению, с целью встречи единый кандидат на пост премьер-министра от движения «За спасение Отечества» Вазген Манукян обратился к министру иностранных дел Ара Айвазяну, директору Службы национальной безопасности, полковнику Армену Абазяну, начальнику Генштаба Вооруженных сил генерал-полковнику Онику Гаспаряну.