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Началась встреча главы МИД РА с представителями движения «За спасение Отечества»

Началась встреча главы МИД РА с представителями движения «За спасение Отечества»

9 января министр иностранных дел РА Ара Айвазян встретился с представителями движения «За спасение Отечества». 

В беседе с  Арменпресс пресс-секретарь главы МИД Анна Нагдалян подтвердила возможность встречи. Остальные подробности станут известны после встречи.

Во встрече с министром принимают участие представители движения «За спасение Отечества» Вазген Манукян, Ишхан Сагателян и Артур Ванецян. 

Согласно ранее опубликованному Движением заявлению,  с целью встречи единый кандидат на пост премьер-министра от движения «За спасение Отечества» Вазген Манукян обратился к министру иностранных дел Ара Айвазяну, директору Службы национальной безопасности, полковнику Армену Абазяну, начальнику Генштаба Вооруженных сил генерал-полковнику Онику Гаспаряну.


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