COVID-19: число инфицированных в мире подходит к 90 млн, число умерших - 2 млн. СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 89 миллионов 471 тысячу.

Как передает Арменпресс, по данным центров исследования коронавируса, число умерших превысило 1 миллион 924 тысячи человек. Выздоровели более 64 миллионов 123 тысячи человек.

В США зарегистрировано 22 миллиона 461 тысяча 696 подтвержденных случаев заражения вирусом. Число погибших здесь - 378 204 человека. По этому показателю США занимают первое место в мире.

Число подтвержденных случаев заболевания в Индии, занимающей второе место в общем показателе, достигло 10 миллионов 433 тысяч 549, а количество смертей - 150 тысяч 850.

Далее идет Бразилия, где коронавирусом заразились в общей сложности 8.015.920 человек. 201 542 человека в стране умерли от инфекции.

В России, занимающей четвертое место по количеству инфицированных, 3 миллиона 379 тысяч 103 случаев заражения. За последние сутки здесь зарегистрировано 23.309 новых случаев. С момента вспышки в России от коронавирусной инфекции умер 61 тысяча 381 человек.

На 5-м месте по общему количеству инфицированных людей находится Великобритания, где количество подтвержденных случаев составляет 2 миллиона 957 тысяч 472 человека, а количество умерших - 79 тысяч 833.

В первую десятку входят также Франция, Турция, Италия, Испания и Германия.

Среди стран нашего региона выделяется Иран – 1 миллион 280 тысяч 438 случаеы инфицирования, 56 тысяч 100 случаев смерти. Число подтвержденных случаев заболевания в Грузии достигло 238.086, с момента вспышки инфекции здесь умерло 2750 человек. Китай, страна происхождения инфекции, находится на 82-м месте. Общее количество подтвержденных случаев составляет 87 364, 82 138 человека выздоровели. Число умерших - 4634.

По данным Всемирной организации здравоохранения, количество зараженных стран и территорий превысило 218.