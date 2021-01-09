54-летний гражданин ножом и ножницами угрожал убить 83-летнего отца и 82-летнюю мать
В Ереване 54-летний мужчина во время ссоры пытался убить своего 83-летнего отца и 82-летнюю мать.
Об этом, как передает Арменпресс, сообщило Управление по связям с общественностью и информации Полиции РА.
Сначала 54-летний мужчина угрожал убить 83-летнего отца и 82-летнюю мать ножом, ножницами, затем ударил их руками, вызвав физическую боль, после чего стянул одеяло вокруг шеи отца и попытался задушить его, но преступление не было доведено до конца.
Выехавшая на место оперативная группа Управления полиции Эребуни взяла объяснения от пострадавших. 54-летний мужчина был доставлен в Эребунийское отделение полиции.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
54-летний мужчина арестован.
Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ведется расследование.
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