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54-летний гражданин ножом и ножницами угрожал убить 83-летнего отца и 82-летнюю мать

54-летний гражданин ножом и ножницами угрожал убить 83-летнего отца и 82-летнюю мать

В Ереване 54-летний мужчина во время ссоры пытался убить своего 83-летнего отца и 82-летнюю мать. 

Об этом, как  передает Арменпресс, сообщило Управление по связям с общественностью и информации Полиции РА. 

Сначала 54-летний мужчина  угрожал убить 83-летнего отца и 82-летнюю мать ножом, ножницами, затем ударил их руками, вызвав физическую боль, после чего  стянул одеяло вокруг шеи отца и попытался задушить его, но преступление не было доведено  до конца.  

Выехавшая на место оперативная группа Управления полиции  Эребуни   взяла  объяснения  от пострадавших. 54-летний мужчина был доставлен в  Эребунийское  отделение  полиции.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. 

54-летний мужчина арестован. 

Назначена судебно-медицинская экспертиза. 

Ведется расследование.


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