54-летний гражданин ножом и ножницами угрожал убить 83-летнего отца и 82-летнюю мать

В Ереване 54-летний мужчина во время ссоры пытался убить своего 83-летнего отца и 82-летнюю мать.

Об этом, как передает Арменпресс, сообщило Управление по связям с общественностью и информации Полиции РА.

Сначала 54-летний мужчина угрожал убить 83-летнего отца и 82-летнюю мать ножом, ножницами, затем ударил их руками, вызвав физическую боль, после чего стянул одеяло вокруг шеи отца и попытался задушить его, но преступление не было доведено до конца.

Выехавшая на место оперативная группа Управления полиции Эребуни взяла объяснения от пострадавших. 54-летний мужчина был доставлен в Эребунийское отделение полиции.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

54-летний мужчина арестован.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ведется расследование.