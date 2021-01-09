Мадрид парализован сильнейшим за последние 80 лет снегопадом

Сильный снегопад в Мадриде, сильнейший за 80 лет, парализовал испанскую столицу.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, ж/д компания Renfe сообщила, что из-за снегопада полностью остановлено железнодорожное сообщение. В городе перестали ходить автобусы, есть задержки на некоторых линиях метро.

Власти столицы призвали местных жителей водить машину только в случае крайней необходимости. Кроме того, мэр Мадрид Хосе Луис Мартинес Алмейда попросил жителей не покидать свои дома.

Работа в аэропорту Барахас, который закрылся вчера вечером, возобновится не позднее вечера субботы.