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Мадрид парализован сильнейшим за последние 80 лет снегопадом

Мадрид парализован сильнейшим за последние 80 лет снегопадом

Сильный снегопад в Мадриде, сильнейший за 80 лет, парализовал испанскую столицу. 

Как  передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, ж/д  компания Renfe сообщила, что из-за снегопада полностью остановлено железнодорожное сообщение. В городе перестали ходить автобусы, есть задержки на некоторых линиях метро. 

Власти столицы призвали местных жителей водить машину только в случае крайней необходимости. Кроме того, мэр Мадрид  Хосе Луис Мартинес Алмейда попросил жителей не покидать свои дома.

Работа в аэропорту Барахас, который закрылся вчера вечером, возобновится не позднее вечера субботы.


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