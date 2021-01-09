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Абазян и Нагиев обсудили вопросы, связанные с обменом пленными и поиском пропавших без вести

Абазян и Нагиев обсудили вопросы, связанные с обменом пленными и поиском пропавших без вести

Директор Службы национальной безопасности Республики Армения Армен Абазян провел рабочую встречу с директором Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики Али Нагиевым в приграничной нейтральной зоне вблизи общины Ерасх Араратской области РА.

Как сообщили Арменпресс в пресс-центре СНБ РА, в ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с обменом пленными и поиском пропавших без вести. Контакты  по этим темам продолжаются.


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