Арцах примет Международный фестиваль детского и юношеского кино «Ролан»

Арцах не останется в стороне от XVI Международного фестиваля детского и юношеского кино «Ролан».

На пресс-конференции в пресс-центре ИА Арменпресс директор XVI МКФ "Ролан", президент фонда "Ролан Быков" Армении Нуне Манукян отметила, что с момента своего основания фестиваль всегда был в Арцахе. Эта традиция не будет нарушена сейчас - Фестиваль снова пройдет в Арцахе.

«Ввиду известных обстоятельств в этом году фестиваль проводится онлайн, но мы планируем посетить Арцах с показом лучших фильмов уже после его завершения. Мы обязательно поедем туда, сделаем все возможное, чтобы на месте больше вовлечь детей, чтобы наладить с ними прямой контакт. Такие непосредственные встречи с детьми Арцаха у нас были на протяжении десятилетий, и в этом году она будет такой же», - сказала Нуне Манукян.

XVI Международный кинофестиваль детского и юношеского кино «Ролан» начнется онлайн 11 января и продлится до 20 января. В рамках фестиваля пройдут онлайн-премьеры фильмов, специальные показы, вебинары, выставки-конкурсы. Из 29 стран получены 180 заявок на фильмы, из которых в программу фестиваля вошли 62 фильма из 15 стран. 46 из них будут показаны.