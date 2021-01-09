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Арцах примет Международный фестиваль детского и юношеского кино «Ролан»

Арцах примет Международный фестиваль детского и юношеского кино «Ролан»

Арцах не останется в стороне от XVI Международного фестиваля детского и юношеского кино «Ролан». 

На пресс-конференции в пресс-центре ИА Арменпресс  директор XVI МКФ "Ролан", президент фонда "Ролан Быков" Армении Нуне Манукян отметила, что с момента своего основания фестиваль всегда был в Арцахе. Эта традиция не будет нарушена  сейчас -  Фестиваль снова пройдет в Арцахе. 

«Ввиду известных обстоятельств в этом году фестиваль проводится онлайн, но мы планируем посетить Арцах с показом лучших фильмов уже после его завершения. Мы обязательно поедем туда, сделаем все возможное, чтобы на месте больше вовлечь детей, чтобы наладить с ними прямой контакт.  Такие непосредственные встречи   с детьми Арцаха у нас были на протяжении десятилетий, и в этом году она будет такой же», - сказала Нуне Манукян.

XVI  Международный  кинофестиваль детского и юношеского кино  «Ролан» начнется онлайн 11 января и продлится до 20 января. В рамках фестиваля пройдут онлайн-премьеры фильмов, специальные показы, вебинары, выставки-конкурсы. Из 29 стран получены 180 заявок на фильмы, из которых  в программу фестиваля вошли 62 фильма из 15 стран. 46 из них будут показаны.


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