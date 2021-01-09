Сразу после вылета из аэропорта Джакарты была потеряна связь с пассажирским самолетом Boeing 737
15:40, 9 Январь, 2021
Сразу после вылета из Джакарты - столицы Индонезии, связь с Боингом 737 авиакомпании Sriwijaya Air была потеряна.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает Flightradar24.
Портал отмечает, что самолет в момент потери связи самолет находился на высоте 3000 метров.
Правительство Индонезии уже подтвердило эту информацию СМИ. Как сообщает индонезийская газета Republika, в самолете находились 59 пассажиров, в том числе 6 детей. Самолет направлялся в Понтианак, столицу Западного Калимантана.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен