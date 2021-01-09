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Сразу после вылета из аэропорта Джакарты была потеряна связь с пассажирским самолетом Boeing 737

Сразу после вылета из аэропорта Джакарты была потеряна связь с пассажирским самолетом Boeing 737

Сразу после вылета из Джакарты - столицы Индонезии, связь с Боингом 737 авиакомпании Sriwijaya Air была потеряна. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает  Flightradar24. 

Портал отмечает, что самолет в момент потери связи самолет  находился на высоте 3000 метров.

Правительство Индонезии уже подтвердило эту информацию СМИ. Как сообщает индонезийская газета Republika, в самолете находились 59 пассажиров, в том числе 6 детей. Самолет направлялся в Понтианак, столицу Западного Калимантана.


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