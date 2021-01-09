Из-за большого количества зараженных Covid-19 мэр Лондона объявил чрезвычайное положение

Мэр Лондона Садик Хан объявил чрезвычайное положение в британской столице из-за большого количества заболевших коронавирусом.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает The Guardian.

Больницы Лондона борются с большим наплывом больных.

Подобное решение мэр принял после консультаций с Национальной службой здравоохранения столицы, местными властями, Службами общественного здравоохранения и скорой помощи Англии.

Всего в Великобритании зарегистрировано 2 миллиона 957 тысяч 472 случая коронавируса, из них 79 тысяч 833 человека умерли, а 1 миллион 364 тысячи 821 человек выздоровел.