Родители срочных военнослужащих встретились с представителем Минобороны и представили свои проблемы

Родители военнослужащих, отбывающих по местам службы, снова проводят акции протеста – напротив Военного университета имени В.Саркисяна.

Как передает Арменпресс, родители требуют, чтобы их детей не отправляли на службу в Арцах до тех пор, пока нет гарантий безопасности. Они встретились с представителем Минобороны.

Один из родителей, участвовавших во встрече, сообщил журналистам, что представитель Минобороны пояснил, что их дети должны уехать, чтобы другие срочные военнослужащие могли вернуться.

Представитель Минобороны записал проблемы, представленные родителями, и пообещал, что на все вопросы им ответят.

Родители военнослужащих заявили, что не удовлетворены итогами митинга, поэтому продолжат свои протесты.