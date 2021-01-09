10-13 января температура воздуха в Армении повысится на 4-6 градусов

Днем 9 января, 10-13 января в Армении осадков не ожидается. 14 января в большинстве районов ожидаются осадки. В Араратской долине, в предгорьях Арагацотна, Котайка и Вайоц Дзора ожидаются облачность и туман.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, ветер южный со скоростью 2-5 м / с.

Температура воздуха 10-13 января постепенно повысится на 4-6 градусов.

Днем 9 января, 10-13 января в Ереване ожидается пасмурная погода, туман. Вечером 14 января ожидается снег.