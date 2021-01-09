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Армения решительно осуждает уголовное преследование армянских военнопленных в Азербайджане

Армения решительно осуждает уголовное преследование армянских военнопленных в Азербайджане

Министерство иностранных дел Республики Армения распространило заявление по поводу нарушения Азербайджаном  трехстороннего заявления о прекращении боевых действий и   международного гуманитарного права. 

Как сообщили Арменпресс в Министерстве иностранных дел РА, в заявлении говорится: 

«Мы решительно осуждаем инициирование Азербайджаном уголовного преследования армянских военнопленных, о чем заявил министр ИД Азербайджана. Эти действия властей Азербайджана являются грубым нарушением международного гуманитарного права. Во время 44-дневной турецко-азербайджанской агрессии против Арцаха азербайджанская сторона совершила широкомасштабные систематические нарушения международного права, большинство из которых являются военными преступлениями. Эти военные преступления не имеют срока давности, и виновные должны быть привлечены к ответственности.

Требование об освобождении и репатриации военнопленных четко заявлено в трехстороннем заявлении от 9 ноября, и  уголовное преследование   военнопленных после принятия этого заявления является грубым нарушением положений  документа. 

Следует отметить, что армянские военнослужащие уже были взяты в плен в результате нарушения еще одного положения трехстороннего заявления, когда через месяц после установления режима прекращения огня Азербайджан начал боевые действия в селах Хцаберд и Хин Тагер Гадрутского района Республики Арцах. Примечательно, что азербайджанская сторона объявила об уголовном преследовании военнопленных примерно через месяц после захвата армянских военнослужащих, что свидетельствует о том, что Азербайджан использует армянских военнопленных в качестве заложников для продвижения своей политической повестки дня. 

Повторяющиеся и умышленные нарушения Азербайджаном трехсторонней декларации серьезно ставят под угрозу полное выполнение декларации и создают новые проблемы для региональной безопасности и мира».


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