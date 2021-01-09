Арестован мужчина, закинувший ноги на стол Нэнси Пелоси при нападении на Капитолий
Арестован мужчина, который во время нападения на Капитолий США сфотографировался сидящим в кресле в кабинете спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, положив ноги на стол.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает The Guardian.
Этот человек был среди сторонников Дональда Трампа, штурмовавших и проникших в здание Капитолия.
Федеральная прокуратура сообщает, что 60-летний Ричард Барнетт из города Грейв, штат Арканзас, был арестован вместе с Дерриком Эвансом.
6 января тысячи сторонников президента Дональда Трампа собрались возле Капитолия, некоторые из них штурмовали здание, где конгрессмены собирались подтвердить результаты выборов, согласно которым победил кандидат от демократов Джо Байден.
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