Арестован мужчина, закинувший ноги на стол Нэнси Пелоси при нападении на Капитолий

Арестован мужчина, который во время нападения на Капитолий США сфотографировался сидящим в кресле в кабинете спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, положив ноги на стол.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает The Guardian.

Этот человек был среди сторонников Дональда Трампа, штурмовавших и проникших в здание Капитолия.

Федеральная прокуратура сообщает, что 60-летний Ричард Барнетт из города Грейв, штат Арканзас, был арестован вместе с Дерриком Эвансом.

6 января тысячи сторонников президента Дональда Трампа собрались возле Капитолия, некоторые из них штурмовали здание, где конгрессмены собирались подтвердить результаты выборов, согласно которым победил кандидат от демократов Джо Байден.