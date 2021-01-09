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В Араратской области в деревянном ящике найдено тело мужчины со следами насилия

В Араратской области в деревянном ящике найдено тело мужчины со следами насилия

По дороге из города Веди в село Кахцрашен сотрудники Араратского отдела милиции обнаружили в деревянном ящике труп мужчины со следами насилия. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и информации Полиции РА, в следственном управлении Веди возбуждено уголовное дело. 

Назначена судебно-медицинская экспертиза. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления криминальной полиции   Ереванского управления, Араратского районного управления, в тот же день в Араратское управление по подозрению в убийстве были доставлены 5 человек, двое из которых были несовершеннолетними. 

Выяснилось, что 5 января в 19.30 часов задержанные из-за бытового вопроса поссорились с 58-летним мужчиной из Веди. В ходе ссоры они избили его. В результате избиения  мужчина скончался. А 7 января тело   перевезли в деревянном ящике на машине по  дороге из города Веди в село Кахцрашен, недалеко от хлевов Веди. Задержаны четыре человека. Ведется расследование.


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