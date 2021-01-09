В Араратской области в деревянном ящике найдено тело мужчины со следами насилия

По дороге из города Веди в село Кахцрашен сотрудники Араратского отдела милиции обнаружили в деревянном ящике труп мужчины со следами насилия.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и информации Полиции РА, в следственном управлении Веди возбуждено уголовное дело.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления криминальной полиции Ереванского управления, Араратского районного управления, в тот же день в Араратское управление по подозрению в убийстве были доставлены 5 человек, двое из которых были несовершеннолетними.

Выяснилось, что 5 января в 19.30 часов задержанные из-за бытового вопроса поссорились с 58-летним мужчиной из Веди. В ходе ссоры они избили его. В результате избиения мужчина скончался. А 7 января тело перевезли в деревянном ящике на машине по дороге из города Веди в село Кахцрашен, недалеко от хлевов Веди. Задержаны четыре человека. Ведется расследование.