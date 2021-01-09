В Индии при пожаре в родильном доме в погибли 10 детей
13:39, 9 Январь, 2021
В результате сильного пожара в родильном доме в индийском штате Махараштра погибли 10 детей.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает The Guardian.
По словам доктора Прамода Хандате, персоналу удалось спасти 7 новорожденных. Все погибшие дети были в возрасте от нескольких дней до 3 месяцев.
«Причина пожара пока неизвестна, но наши сотрудники потушили его в кратчайшее время. Дети задохнулись от дыма», - сказал Хандатэ.
Власти распорядились немедленно расследовать катастрофу
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