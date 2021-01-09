Верховный лидер КНДР Ким Чен Ын назвал США главным врагом КНДР.Как передает Арменпресс со ссылкой на Yonhap, северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал США главным врагом КНДР, отметив при этом, что политика Вашингтона в отношении Пхеньяна останется неизменной вне зависимости от того, кто возглавляет Белый дом. Он также заявил, что страна продолжит совершенствовать ядерные вооружения ради сдерживания враждебных сил.