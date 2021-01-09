Капитан национальной сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян близок к продлению контракта с итальянской «Ромой».

Как передает Арменпресс, об этом написал в своем микроблоге в Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.

Армянский полузащитник продлит контракт на один год, то есть до 2022 года. По окончании сезона Мхитарян не получит статус свободного агента.

Нынешний контракт Мхитаряна с «Ромой» действует до конца текущего сезона.

Ранее, в декабре, полузащитник сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян был признан лучшим футболистом «Ромы». А 25 декабря Федерация футбола Армении подвела итоги голосования 2020 года в номинации «Лучший футболист года». Набрав 133 очка, лучшим футболистом Армении в 2020 году признан капитан сборной Армении «Рома» Генрих Мхитарян, которому это звание присуждается в 10-й раз.