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В арцахских общинах Нор Шен и Айгестан будет произведено обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов

В арцахских общинах Нор Шен и Айгестан будет произведено обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов

9 января на территориях общин Нор Шен Мартунинского района и  Айгестан Аскеранского района   Арцаха будут обезврежены неразорвавшиеся боеприпасы. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха. 

«Саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, центры гуманитарного разминирования и отряды саперов Минобороны РФ продолжают поиск и уничтожение оружия и боеприпасов, представляющих опасность. 

Для пояснений звонить 911 - Центр управления кризисами», - говорится в сообщении.


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