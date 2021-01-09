В арцахских общинах Нор Шен и Айгестан будет произведено обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов

9 января на территориях общин Нор Шен Мартунинского района и Айгестан Аскеранского района Арцаха будут обезврежены неразорвавшиеся боеприпасы.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха.

«Саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, центры гуманитарного разминирования и отряды саперов Минобороны РФ продолжают поиск и уничтожение оружия и боеприпасов, представляющих опасность.

Для пояснений звонить 911 - Центр управления кризисами», - говорится в сообщении.