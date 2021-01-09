В арцахских общинах Нор Шен и Айгестан будет произведено обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов
12:48, 9 Январь, 2021
9 января на территориях общин Нор Шен Мартунинского района и Айгестан Аскеранского района Арцаха будут обезврежены неразорвавшиеся боеприпасы.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха.
«Саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, центры гуманитарного разминирования и отряды саперов Минобороны РФ продолжают поиск и уничтожение оружия и боеприпасов, представляющих опасность.
Для пояснений звонить 911 - Центр управления кризисами», - говорится в сообщении.
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