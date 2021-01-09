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В Арцах вернулись более 48 тысяч человек

В Арцах вернулись более 48 тысяч человек

В сопровождении российских миротворцев и военной полиции за один день в Арцах вернулись 225 человек, которые покинули свои дома из-за боевых действий. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Минобороны России.

«Всего в Арцах вернулись 48.059 человек», - говорится в сообщении Минобороны Российской  Федерации..

Указом Президента Российской Федерации от 10 ноября 2020 года подразделения  российских миротворцев были размещены в Нагорном Карабахе. Базой военных является 15-я отдельная мотострелковая бригада Центрального военного округа. Командиром миротворцев является генерал-лейтенант Рустам Мурадов.


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