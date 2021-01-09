В Арцах вернулись более 48 тысяч человек

В сопровождении российских миротворцев и военной полиции за один день в Арцах вернулись 225 человек, которые покинули свои дома из-за боевых действий.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Минобороны России.

«Всего в Арцах вернулись 48.059 человек», - говорится в сообщении Минобороны Российской Федерации..

Указом Президента Российской Федерации от 10 ноября 2020 года подразделения российских миротворцев были размещены в Нагорном Карабахе. Базой военных является 15-я отдельная мотострелковая бригада Центрального военного округа. Командиром миротворцев является генерал-лейтенант Рустам Мурадов.