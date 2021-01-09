Механические подходы к делимитации государственных границ Армении следует просто исключить. ЗПЧ

Механические подходы к делимитации государственных границ Республики Армения следует просто исключить.

Как передает Арменпресс, об этом заявил омбудсмен Республики Армения Арман Татоян.

«Животноводческая постройка, которая принадлежит жителю села Шурнух Степе Мовсисяну и непосредственно примыкает к его дому, в результате использования GPS (Global Positioning System) или Google Map была разделена на две части — «армянскую» и «азербайджанскую».

Причем государственная регистрация прав собственности — как на дом, так и на животноводческую постройку, подтверждается свидетельствами Кадастрового комитета Республики Армения.

В районе этого дома мы попробовали несколько версий Google Maps, каждая из которых показала разный результат, при этом показывая дом Степы Мовсисяна и село Шурнух полностью на территории Республики Армения.

К сожалению, таких историй сегодня много. Именно такие — конкретные, примеры доказывают, что из-за применяемых по сей день подходов к делимитации границы, механического использования GPS или Google Map (особенно в случае собственности и ряда других прав), права жителей приграничных территорий Республики Армения были грубо нарушены. Фактически люди не могут пользоваться своей собственностью – даже при наличии документа на собственность.

Поэтому такие механические подходы к определению государственных границ Республики Армения — причем с такой поспешностью, должны быть просто исключены», - отметил Татоян.

По мнению Защитника прав человека, необходимы профессиональные подходы, результаты научных исследований, детальная работа комиссии на месте, надлежащая правовая база и т.д.