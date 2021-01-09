9-го января в 05:08 часов в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что в одном из домов на улице Суворова в Ереване вспыхнул пожар, необходима помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда и оперативная группа по организации пожаротушения и спасательных работ Национального центра кризисного управления МЧС РА.

Пожар был купирован в 05:57 часов, потушен в 06:08. Сгорели гостиная и спальня – со всем имуществом, а также деревянные детали крыши (около 2 кв/м).