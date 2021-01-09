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В одном из домов на улице Суворова в Ереване вспыхнул пожар

В одном из домов на улице Суворова в Ереване вспыхнул пожар

9-го января   в 05:08 часов   в   Национальный  центр   кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что  в одном из домов  на улице  Суворова  в  Ереване  вспыхнул пожар,  необходима  помощь спасателей.  

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали 2  боевых расчета  пожарно-спасательного отряда  и оперативная группа по организации  пожаротушения и спасательных работ Национального центра  кризисного управления   МЧС РА.

Пожар был купирован в 05:57 часов, потушен в 06:08. Сгорели гостиная и спальня – со всем имуществом, а также деревянные детали крыши (около  2 кв/м).


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