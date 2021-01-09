Жители Китая бесплатно получат вакцину от COVID-19

Жители Китая смогут бесплатно привиться от COVID-19, как только вакцины станут общедоступными, сообщил на брифинге в субботу замглавы госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Цзэн Исинь.

"В период этапа вакцинации от коронавирусной инфекции для ключевых групп населения (групп риска – ред.), запущенного 15 декабря 2020 года, правительства на всех уровнях гарантируют организацию и распределение расходов для продвижения вакцинации от COVID-19, физические лица за вакцину и вакцинацию никаких расходов не несут", - заявил Цзэн Исинь.

Он также сообщил, что в ходе проведения вакцинации были выявлены случаи, когда в некоторых местах с населения взымалась плата за вакцину, после чего было обнародовано распоряжение, согласно которому данную ситуацию необходимо было оперативно исправить, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

Как ранее уточнял Цзэн Исинь, на первом этапе вакцину получат инспекторы таможенной службы, медицинские работники, сотрудники, чья работа связана с импортированной замороженной продукцией, сотрудники, занятые в сфере морских и авиационных перевозок, работники рынков морепродуктов, а также общественного транспорта.

Кроме того, вакцинацию проведут и лицам, которые отправляются на работу или учебу в страны со сложной эпидемиологической ситуацией.

На втором этапе, когда вакцина уже поступит на рынок или повысятся объемы ее производства, круг вакцинируемых будет расширен.