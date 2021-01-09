COVID-19: в Армении подтверждено 379 новых случаев, 932 человек выздоровели, 14 умерли

По состоянию на 11:00 часов 9 января, в Армении подтверждено 161 794 случая заболевания коронавирусом, 148 893 человека выздоровели, 2922 человека скончались. В настоящее время лечение от коронавируса проходят 9279 пациентов. Всего было проведено 606 809 тестирований.

Как передает Арменпресс, сайт Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА сообщает, что за один день было проведено 2123 теста: подтверждено 379 новых случаев заболевания коронавирусом, зарегистрировано 932 случая излечения, 14 случаев смерти.

За один день зарегистрировано 4 случая смерти, когда пациенты болели коронавирусной инфекцией, но смерть наступила от другого заболевания. Общее количество таких случаев - 700.

Минздрав Армении уже объявил о намерении продлить еще на 6 месяцев объявленное в Республике Армения чрезвычайное положение с 16 марта 2020 года и продленное по 11 января 2021 года. Решение должно быть принято правительством Республики Армения

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