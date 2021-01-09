На позициях Джабраила обнаружены останки армянских военнослужащих

В ходе поисковых работ на джабраилском участке боевых действий были обнаружены останки трех солдат.

Об этом в беседе с Арменпресс заявил начальник управления информации и общественных связей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха Унан Тадевосян.

«Тела военнослужащих были обнаружены на боевых позициях Джебраила. На сегодняшний день в результате поисковых операций были обнаружены и вывезены с полей сражений тела 1197 военнослужащих и гражданских лиц. В связи с ротацией российских миротворцев поисково-спасательные операции субботы и воскресенья будут продолжены с понедельника», - сказал Тадевосян.