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На позициях Джабраила обнаружены останки армянских военнослужащих

На позициях Джабраила обнаружены останки армянских военнослужащих

В ходе поисковых работ на джабраилском участке боевых действий были обнаружены останки трех солдат. 

Об этом в беседе с  Арменпресс  заявил начальник управления информации и общественных связей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха Унан Тадевосян. 

«Тела военнослужащих были обнаружены на боевых позициях Джебраила. На сегодняшний день в результате поисковых операций были обнаружены и вывезены с полей сражений тела 1197 военнослужащих и гражданских лиц. В связи с ротацией российских миротворцев поисково-спасательные операции субботы и воскресенья будут продолжены с понедельника», - сказал Тадевосян.


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