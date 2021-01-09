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Европейские индексы выросли - 08-01-21

Европейские индексы выросли - 08-01-21

МОСКВА, 9 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 8 января:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.58% и составил 14049.53 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.65% и составил 5706.88 пункта, британский FTSE вырос на 0.24% и составил 6873.26 пункта, а российский RTSI вырос на 2.07% и составил 1466.50 пункта.


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