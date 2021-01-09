София Овсепян решила выйти из фракции «Мой шаг»
00:19, 9 Январь, 2021
Депутат Национального Собрания РА София Овсепян приняла решение покинуть фракцию «Мой шаг».
Как передает Арменпресс, об этом решении депутат написала на своей странице в Facebook.
«Дорогие соотечественники, я решила выйти из своей фракции «Мой шаг». Отныне буду действовать как независимый депутат. Я приняла это решение после долгих размышлений», - написала Овсепян.
Депутат извинилась перед своими избирателями за то, что не обсудила с ними принятое решение.
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