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София Овсепян решила выйти из фракции «Мой шаг»

София Овсепян решила выйти из фракции «Мой шаг»

Депутат Национального Собрания РА София Овсепян приняла решение покинуть фракцию «Мой шаг». 

Как  передает Арменпресс,  об этом  решении депутат написала на своей странице в Facebook.

«Дорогие соотечественники, я решила выйти из своей фракции «Мой шаг». Отныне буду действовать как независимый депутат. Я приняла это решение после долгих размышлений», - написала Овсепян.

Депутат извинилась перед своими избирателями за то, что не обсудила с ними принятое  решение.


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