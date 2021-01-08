Время в Ереване: 11:07:36,   8 Январь

Трамп заявил, что не пойдет на инаугурацию Байдена

Трамп заявил, что не пойдет на инаугурацию Байдена

Действующий президент США республиканец Дональд Трамп не будет участвовать в церемонии инаугурации избранного главы государства демократа Джозефа Байдена 20 января, передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС.

"Всем кто спрашивал: я не собираюсь быть на инаугурации 20 января", - говорится в опубликованном в пятницу сообщении Трампа в Twitter.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации