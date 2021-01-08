Трамп заявил, что не пойдет на инаугурацию Байдена

Действующий президент США республиканец Дональд Трамп не будет участвовать в церемонии инаугурации избранного главы государства демократа Джозефа Байдена 20 января, передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС.

"Всем кто спрашивал: я не собираюсь быть на инаугурации 20 января", - говорится в опубликованном в пятницу сообщении Трампа в Twitter.