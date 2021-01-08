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В России появится новый дорожный знак

В России появится новый дорожный знак

На российских дорогах с 1 марта 2021 года появится знак, предупреждающий о работе фото- и видеокамер, фиксирующих нарушения ПДД.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, согласно постановлению правительства, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, знак "Фотовидеофиксация" будет устанавливать на трассах вне поселений в 150–300 метрах от начала снимаемого участка дороги, а также на въездах в населенные пункты.

Предполагается, что новый знак заменит привычные таблички с изображением камеры.


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