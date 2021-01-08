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Азербайджан опроверг сообщения о строительстве на своей территории трех турецких военных авиабаз

Азербайджан опроверг сообщения о строительстве на своей территории трех турецких военных авиабаз

Азербайджан опроверг сообщения о строительстве на своей территории трех турецких военных авиабаз, передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС.

"Распространившиеся об этом сообщения не соответствуют действительности", - заявил в пятницу начальник пресс-службы Минобороны страны Вагиф Даргяхлы.

По его словам, Азербайджан далек от политики размещения на своей территории иностранных военных баз. 

Ранее в пятницу местное издание haqq n.az со ссылкой на неназванные источники распространило информацию о том, что на территории Азербайджана якобы откроются три турецкие авиабазы - в городах Гянджа, Габала и Ленкорань. Позднее материал был удален с сайта издания.


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