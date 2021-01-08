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Родственники пропавших без вести военнослужащих проводят сидячую демонстрацию в Эчмиадзине

Родственники пропавших без вести военнослужащих проводят сидячую демонстрацию в Эчмиадзине

Родственники пропавших без вести во время войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха, военнослужащих проводят сидячую демонстрацию перед воинской частью в Эчмиадзине. Как сообщает Арменпресс, они требуют встречи с командованием воинской части.

Родственники пропавших без вести военнослужащих отмечают, что уже 81 день не имеют никакой информации о своих солдатах, которые, по их словам, пропали без вести в Зангеланском районе.


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