Родственники пропавших без вести военнослужащих проводят сидячую демонстрацию в Эчмиадзине

Родственники пропавших без вести во время войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха, военнослужащих проводят сидячую демонстрацию перед воинской частью в Эчмиадзине. Как сообщает Арменпресс, они требуют встречи с командованием воинской части.

Родственники пропавших без вести военнослужащих отмечают, что уже 81 день не имеют никакой информации о своих солдатах, которые, по их словам, пропали без вести в Зангеланском районе.