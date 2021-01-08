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Президент Армении призывает руководствоваться исключительно национальными интересами

Президент Армении призывает руководствоваться исключительно национальными интересами

Президент Республики Армения подчеркивает важность принятого 9 ноября 2020 года  решения о прекращении огня и  реализации мер, направленных на его соблюдение, в частности, срочное возвращение военнопленных, пленных и других удерживаемых лиц, процесс демаркации и делимитации, разблокирования коммуникационных путей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, президент призывает компетентные органы руководствоваться исключительно национальными интересами при реализации мер, зафиксированных в отмеченном документе, а также в случае достижения устных договоренностей, обеспечивать подотчетность перед обществом, строго соблюдать требования Конституции, законодательства Армении и норм международного права.


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