Президент Армении призывает руководствоваться исключительно национальными интересами

Президент Республики Армения подчеркивает важность принятого 9 ноября 2020 года решения о прекращении огня и реализации мер, направленных на его соблюдение, в частности, срочное возвращение военнопленных, пленных и других удерживаемых лиц, процесс демаркации и делимитации, разблокирования коммуникационных путей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, президент призывает компетентные органы руководствоваться исключительно национальными интересами при реализации мер, зафиксированных в отмеченном документе, а также в случае достижения устных договоренностей, обеспечивать подотчетность перед обществом, строго соблюдать требования Конституции, законодательства Армении и норм международного права.