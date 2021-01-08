Курс биткоина обновил исторический максимум, превысив 41 тысячу долларов

Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - в пятницу вновь обновила исторический максимум, впервые превысив уровень в 41 тысячу долларов, свидетельствуют данные торгов.

как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 13.56 мск биткоин дорожал на 9,79%, до 40 612 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на 9,58%, до 40 602 долларов. Минутами ранее криптовалюта впервые превысила уровень в 41 тысячу долларов и достигла нового исторического максимума в 41 057 долларов.

На долю биткоина приходится примерно 69,8% всего глобального рынка криптовалют.

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор продолжает бить рекорды. В ходе торгов четверга цена биткоина последовательно обновила несколько исторических максимумов, поднявшись за сутки с 36 тысяч долларов до 40 365 долларов.

"Стремительный подъем биржевого курса биткоина, думаю, несет в себе не только финансово-технологическое противоречие между фиатом и криптой, но также испытывает очень сильное влияние политических событий, происходящих сейчас в США", - прокомментировал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.

"Достигнув теперь уже очередного рубежа в 41 000 долларов за монету, невольно напрашивается предположение о желании финансовых элит выйти из долларовой сферы даже в самих США. Думается, что нарастание политического противостояния в сочетании с кризисом доверия к фиату может стать очень серьезным испытанием для мира, подняв криптовалюту до высот, которые мы раньше прогнозировали на конец наступившего года", - добавил он.