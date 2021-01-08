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Азиатские индексы - 08-01-21

Азиатские индексы - 08-01-21

ТОКИО, 8 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 8 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 2.53% и составил 28139.03 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 2.78% и составил 1854.94 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 4.56% и составил 3570.11 пункта, а HANG SENG вырос на 2.69% и составил 27878.22 пункта.


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