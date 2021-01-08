После Арцахской войны агентства и партнеры ООН оказали помощь более 17 тыс арцахцам

С начала боевых действий в Арцахе и до сего дня офис ООН в Армении оказывает помощь перемещенным лицам из Нагорного Карабаха, прилегающих общин и принимающих общин Армении, помогая удовлетворить ряд основных потребностей. Как сообщили Арменпресс в офисе ООН в Армении, партнеры и агентства ООН предоставили 17 тыс 965 людям 33 тыс 330 непродовольственных товаров, сотни тонн продовольственной помощи. Малообеспеченным семьям были предоставлены постельные принадлежности, предметы гигиены, полотенца, предметы домашнего обихода, подушки и зимние одеяла.

Создана «горячая линия» по защите детей и телефон доверия для специалистов социальных служб, которые круглосуточно консультируют по вопросам защиты детей. 940 специалистов социальных служб (социальные работники, учителя, школьные психологи, специалисты по работе с молодежью) прошли обучение, чтобы получить необходимые навыки: первая помощь и поддержка психического здоровья.

355 детей, 520 подростков и 394 родителя получили психологическую поддержку, в том числе посредством индивидуальных, групповых мероприятий, искусства и музыки. Двадцать пять подростков из Нагорного Карабаха прошли обучение в качестве волонтеров по поддержке сверстников, чтобы оказывать подросткам постоянную психологическую и социальную поддержку. Наиболее уязвимым подросткам предоставлено 100 коллекций, чтобы заниматься искусством.

Для удовлетворения образовательных потребностей была оказана помощь 11 500 детям школьного возраста, перемещенным из Нагорного Карабаха, которые в настоящее время получают среднее образование в Армении.

ООН и партнеры также поддержали усилия министерства здравоохранения по предоставлению медицинских услуг гражданам Армении и приехавшим из Нагорного Карабаха. В частности, министерству было предоставлено 100 кислородных концентраторов и других предметов, необходимых для борьбы с COVID-19. Кроме того, из Великобритании в Армению прибыла бригада скорой помощи для оказания помощи Национальному центру инфекционных заболеваний и Медицинскому центру Святого Григория Просветителя в борьбе с тяжелыми, крайне тяжелыми случаями коронавирусной болезни.