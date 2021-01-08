Великобритания на территории королевства разрешила применение вакцины “Moderna”
16:31, 8 Январь, 2021
Соединенное Королевство разрешило использование вакцины “Moderna” от COVID-19 на своей территории. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ТАСС.
6 декабря Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило использование вакцины от COVID-19 “Moderna” в Европейском союзе.
Вакцина “Moderna” создана биотехнологической компанией “Moderna Therapeutics”, основанной всемирно известным армянским бизнесменом Нубаром Афеяном. Вакцина одобрена и для использования в США. 16 ноября “Moderna” объявила, что эта вакцина эффективна почти на 95 процентов.
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