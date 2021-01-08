Время в Ереване: 11:07:36,   8 Январь

В Бразилии подтвержден случай заражения новым штаммом COVID-19

В Бразилии подтвержден случай заражения новым штаммом COVID-19

Ученые Бразилии в стране обнаружили первый случай заражения новым штаммом COVID-19. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание “Globo”.

По данным СМИ, зараженный - житель Сальвадора. Пока не известно, как он заразился.

Первый случай заражения COVID-19 в Бразилии был зарегистрирован 26 февраля 2020 года. В настоящее время количество подтвержденных случаев заражения в стране составляет 7 миллионов 961 673 человека. В результате болезни погибло 200 498 человек.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации