В Бразилии подтвержден случай заражения новым штаммом COVID-19

Ученые Бразилии в стране обнаружили первый случай заражения новым штаммом COVID-19. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание “Globo”.

По данным СМИ, зараженный - житель Сальвадора. Пока не известно, как он заразился.

Первый случай заражения COVID-19 в Бразилии был зарегистрирован 26 февраля 2020 года. В настоящее время количество подтвержденных случаев заражения в стране составляет 7 миллионов 961 673 человека. В результате болезни погибло 200 498 человек.