COVID-19: иммунитет сохраняется не менее 8 месяцев

Организм человека после заражения COVID-19, обычно сохраняет сильный иммунный ответ не менее восьми месяцев, а, возможно, и гораздо дольше. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на “The Washington Post”, такую точку зрения высказали исследователи в статье, опубликованной в журнале “Science”.

В результате исследования выяснилось, что у 90% изученных пациентов был продолжительный стабильный иммунитет.

“Были сообщения о случаях повторного заражения коронавирусом, но это бывает редко, новое исследование подкрепило эту точку зрения, что иммунитет обычно сохраняется надолго. В результате исследования образцов крови почти 200 пациентов также выяснилось, что многие элементы иммунной системы, кроме антител, также продолжают эффективно распознавать и реагировать на вирус. Тело человека, кажется, сохраняет память и готово быстро создавать антитела и клетки-убийцы, если вирус вновь появится”, - говорится в статье.

Что касается мутированных версий, ученые в целом настроены оптимистично, считают, что и эти варианты не смогут избежать нападения иммунной системы человека, хотя никто не застрахован.