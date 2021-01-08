19 родов, 314 вызовов скорой помощи: система здравоохранения Арцаха работала в усиленном режиме

Система здравоохранения Республики Арцах в нерабочие дни новогодних праздников работала в усиленном режиме. В частности, усилен контроль за пациентами, получающими лечение в больничных условиях, а также организована перевозка пациентов, нуждающихся в другом лечении. Как передает «Арменпресс», Министерство здравоохранения Республики Арцах сообщает, что в праздничные дни в республике было зарегистрировано 314 вызовов скорой помощи, из них 248 - в Степанакерте, 66 - в регионах.

В амбулатории лечебно-профилактических учреждений Республики Арцах поступило 334 больных, из них 224 - младше 18 лет. В стационар поступил 31 человек, из них 16 - младше 18 лет. Согласно информации, полученной из Республиканского медицинского центра Министерства здравоохранения Арцаха, в амбулаторное отделение обратилось 46 граждан, в отделение неотложной помощи - 276 человек, из них 120 поступили в стационар. В центре выполнено 17 срочных операций.

В Центре охраны здоровья матери и ребенка выполнено девять операций, из которых 8 - кесарево сечение, а 1 - экстренное гинекологическое вмешательство. В Медицинском объединении “Аревик” проведена одна операция.

С 31 декабря по 7 января в Центре охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения Республики Арцах родилось 19 детей, из них 10 девочек и 9 мальчиков.