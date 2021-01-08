Первопрестольный Святой Эчмиадзин созывает к молитве за пленных и пропавших без вести

Первопрестольный Святой Эчмиадзин 10 января созывает народ к молитве за пленных и без вести пропавших военнослужащих и за их возвращение. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Первопрестола.

В этот день во всех церквях по завершении Священной Литургии будет совершена частная молитва.