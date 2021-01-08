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За первую неделю января в Гегаркунике родилось 47 детей

За первую неделю января в Гегаркунике родилось 47 детей

В медучреждениях Гегаркуникской области в первый день 2021 года были зарегистрированы 8 родов - 5 мальчиков и 3 девочки.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении здравоохранения и социального обеспечения областной администрации Гегаркуника, все восемь детей родились в роддоме Мартуни. В период с 1 по 8 января в медицинских учреждениях области родилось 47 детей: 29 мальчиков и 18 девочек. В роддоме Мартуни зарегистрированы 34 роды, в Севанском медицинском центре - 6, в Гаварском медицинском центре и больнице Варденис - по 3.

Хосров Хлгатян


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