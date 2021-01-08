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В Степанакерте зарегистрированы случаи отравления угарным газом

В Степанакерте зарегистрированы случаи отравления угарным газом

По сообщению Полиции Арцаха, в Степанакерте зарегистрированы случаи отравления угарным газом. Как передает «Арменпресс», согласно сообщению полиции, 7 января из ЗАО “Детское медицинское объединение “Аревик” в мэрию Степанакерта поступило сообщение, что в 16:30 к ним поступил житель столицы с диагнозом отравление угарным газом. Проверка показала, что пострадавший отравился около 15:30 от угарного газа  во время купания в ванной комнате их дома. В тот же день в Степанакертское городское управление Полиции Республики Арцах поступило сообщение от ЗАО “Республиканский медицинский центр”, что в 21:50 к ним поступили жители столицы 1984 и 1982 года рождения с таким же диагнозом - отравление угарным газом. В 21:10 из ЗАО “Детское медицинское объединение “Аревик” поступило сообщение еще об одном отравлением угарным газом. 


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