Международная конференция по обороне завершает подготовку к мероприятиям 2021 года

(WAM) - Высший организационный комитет Международной оборонной выставки (IDEX 2021), Военно-морской оборонной выставки (NAVDEX 2021) и Международной оборонной конференции, проводимых под патронатом президента Его Высочества шейха Халифы бен Заида Аль-Нахайяна, объявил о завершении подготовки к двум выставкам, которые пройдут с 21 по 25 февраля в Национальном выставочном центре Абу-Даби, в дополнение к Международной конференции по обороне, которая состоится 20 февраля в бизнес-центре ADNOC. IDEX и NAVDEX, а также Международная конференция по обороне организованы Национальной выставочной компанией Абу-Даби (ADNEC) в сотрудничестве с Министерством обороны и Главным командованием Вооруженных сил ОАЭ.

Мероприятия демонстрируют новейшие разработки, технологии и инновации в оборонной промышленности, поддерживают развитие национального оборонного сектора и налаживают новые отношения между крупными международными компаниями. Комитет подтвердил, что и выставки, и сопутствующая конференция будут проходить по расписанию, без перебоев. Мероприятия вызывают широкий интерес и вызывают участие как компаний, так и делегаций, завершающих последние подготовления. Комитет стремится организовать исключительное мероприятие во время восстановления экономики после COVID-19 и укрепить позиции Абу-Даби как ведущего регионального лидера в секторе делового туризма. Комитет подтвердил, что официальные приглашения были разосланы экспонентам и делегатам конференции и что подтверждение участия было получено от многих официальных делегаций из стран всего мира, а также от лиц, принимающих решения, экспертов и специалистов из разных секторов. Положительный ответ подтверждает ключевую позицию и роль, которую оба мероприятия играют в специализированном оборонном секторе, а также статус выставок на региональном и международном уровне.

Комитет подчеркнул, что ОАЭ - привлекательное и безопасное направление, которое приветствует посетителей со всего мира и полностью готово принять их снова в Абу-Даби. Для облегчения участия экспонентов и посетителей внедряется широкий спектр процессов. Кроме того, в сотрудничестве с ADNEC и всеми соответствующими органами был разработан комплекс мер предосторожности и превентивных мер для обеспечения здоровья, благополучия и безопасности посетителей и участников. Кроме того, военно-морской организационный комитет NAVDEX подтвердил, что в феврале прибудет большое количество военно-морских судов и катеров из разных стран мира для демонстрации в ADNEC Marina во время выставки.

В настоящее время комитет дорабатывает планы спуска на воду ряда новых военно-морских судов во время выставки. Организационный комитет Международной оборонной конференции 2021 года заявил, что завершил окончательный список докладчиков и участников конференции в рамках IDEX и NAVDEX. Конференция впервые будет проводиться как гибридное мероприятие, собрав вместе экспертов и специалистов со всего мира в бизнес-центре ADNOC и в режиме онлайн, чтобы обсудить процветание и развитие искусственного интеллекта и передовых технологий, а также защиту в эру 4ИР.

Предстоящая Международная конференция по обороне подчеркнет ключевую роль, которую Абу-Даби играет в развитии мировой оборонной промышленности, и важность международного сотрудничества в поиске формулы реструктуризации систем обороны перед лицом будущих вызовов. ADNEC внедрил широкий спектр строгих мер предосторожности и превентивных мер для обеспечения безопасности посетителей и участников в соответствии с высочайшими мировыми стандартами здоровья и безопасности. На всех входах будут установлены тепловизионные сканеры, в течение дня будут проводиться санитарные и дезинфекционные процедуры с использованием туманообразователей. Все посетители и участники должны будут пройти тест полимеразной цепной реакции (ПЦР) на COVID-19 и иметь отрицательные результаты. Кроме того, во всех учреждениях вводятся меры по социальному дистанцированию и ношение средств индивидуальной защиты (СИЗ).