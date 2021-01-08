На автодороге Канакераван-Зовуни произошло ДТП со смертельным исходом

На первом километре автодороги Канакераван-Зовуни 7 января около 18:40 водитель автомобиля марки “Опель” совершил наезд на 28-летнего Гарника Саргсяна, который скончался по дороге в больницу. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении.

Ведется следствие.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения, вступившим в законную силу приговором суда.