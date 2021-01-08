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За 8 дней новогодних праздников в Шираке зарегистрировано 16 чрезвычайных происшествий

За 8 дней новогодних праздников в Шираке зарегистрировано 16 чрезвычайных происшествий

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество чрезвычайных происшествий в Ширакской области увеличилось на единицу.

Об этом «Арменпресс» сообщил заместитель начальника спасательного управления МЧС Армении, полковник Карен Егшатян, отметив, что против 15 происшествий прошлого года в этом году было зарегистрировано 16 случаев. “Несмотря на рост, мы начали год относительно спокойно. Как и в прошлом году, не было случаев отравления угарным газом, травм и пожаров из-за петард, а только бытовые случаи”, - сказал полковник.

“В этом году в МЧС Армении поступило 1 726 звонков, за аналогичный период прошлого года 2 789. В основном это были звонки, касающиеся состояния дорог или других вопросов”, - сказал полковник Ехшатян, отметив, что в этом году, в отличие от прошлых лет, многие граждане также запрашивали информацию об армии.

Заместитель начальника спасательного управления МЧС Армении из случаев, зарегистрированных в течение первых 8 дней,  выделил по одному случаю пожара, дорожно-транспортного происшествия и поисково-спасательных работ. В прошлом году за тот же период у нас было 5 случаев пожаров, в этом году, к счастью, только 1 случай. Граждане стали бдительнее”, - добавил Заместитель начальника Спасательного управления МЧС РА в 2021 году Среди случаев, зарегистрированных в течение первых 8 дней, он выделил один случай пожара, дорожно-транспортного происшествия и поисково-спасательных работ. “В прошлом году за тот же период у нас было 5 пожаров, в этом году, к счастью, только 1 случай. Граждане стали бдительнее, - добавил полковник Ехшатян.

  Арменуи Мхоян


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