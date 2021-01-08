Все армянские военнопленные должны быть возвращены в Армению: Омбудсмен Армении

Защитник прав человека Армении осуждает политизацию вопросов заключенных, имеющих гуманитарные и правозащитные основы, или даже отдаленную их привязку к какой-либо территориальной проблеме или явные попытки властей Азербайджана использовать их в политических целях. Как сообщает «Арменпресс», омбудсмен Армении Арман Татоян выступил с заявлением, по пунктам перечислив свои подходы к данному вопросу.

“1. Все армянские военнопленные должны быть освобождены и возвращены в Армению. Это нужно сделать немедленно и без предварительных условий.

Абсолютно неприемлемо, что в пункте 8 трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года не указывается дата обмена или возвращения военнопленных или других задержанных.

Но это не означает, что власти Азербайджана постоянно могут нарушать международные требования в области прав человека и гуманитарные соглашения. Возвращение пленных искусственно затягивается, их реальное количество не указывается и даже делаются попытки назвать меньшее количество, при этом продолжаются пытки и бесчеловечное обращение с ними, о чем свидетельствует целенаправленная публикация видеороликов, затруднен обмен телами погибших.

Я уже отмечал, что все это причиняет душевные страдания семьям пленных, играет на эмоциях армянского общества и вызывает напряженность в нашей стране, это делается специально.

Эти выводы основаны на жалобах, адресованных Защитнику прав человека, а также на результатах круглосуточного мониторинга.

Заявления азербайджанских властей о том, что находящиеся в плену наши соотечественники не военнопленные, а террористы, грубо попирают послевоенный гуманитарный процесс и международные требования по защите прав человека.

Эти заявления прямо противоречат требованиям пункта 8 трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Они находятся в статусе пленников.

Все требования должны распространяться и на обмен телами погибших и поисково-спасательные работы без вести пропавших.