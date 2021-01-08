В декабре в родильных домах Гегаркуника родилось 184 ребенка

В декабре 2020 года в родильных домах Гегаркуникской области зарегистрировано 184 рождения - 105 мальчиков и 79 девочек.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ администрации Гегаркуникской области, 106 родов зарегистрированы в роддоме Мартуни, 37 - в Севане, 25 - в медицинских центрах Гавара, 15 - в больнице Вардениса и 1 - в Чамбараке.

Всего в 2020 году в медучреждениях Гегаркуникской области зарегистрировано 1 893 рождения, из которых 1 006 - мальчики, 887 – девочки.

Хосров Хлгатян