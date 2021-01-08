В городе Севан прошел областной юношеский чемпионат по тяжелой атлетике

В городе Севан в спортивной школе им. Н. Дагаряна состоялось открытое молодежное первенство Гегаркуникской области по тяжелой атлетике, цель которого - выявить и пополнить региональную сборную области лучшими спортсменами.

Как сообщили «Арменпресс» в отделе образования, культуры и спорта администрации Гегаркуникской области, чемпионат проводился в один этап по регламенту Международной федерации тяжелой атлетики. В чемпионате принимали участие 36 юных штангистов спортивной школе им. Н. Дагаряна, города Мартуни, и общин Тавушской области Мгерян, Айраванк, Верин Геташен, Севкар.

Спортсмены соревновались в весовых категориях 30, 34, 38, 42, 46, 49, 55, 61, 67, 73 и 73+ кг. Авет Аветисян (Айраванк) стал победителем весовой категорию 30 кг, Размик Андрикян (Севан) в весовой категорий 34 кг, Хачик Тадевосян (Айраванк) в весовой категории 38 кг, а победителем весовой категории 72 кг стал Меружан Абрамян (Севан), Арсен Андрикян (Севан) в весовой категории 46 кг, Оганес Оганесян (Севан) в весовой категории 49 кг, Сергей Маранян (Севкар) в весовой категории 55 кг. Самвел Ервандян (Севан) с результатом 170 кг стал победителем весовой категории 170 кг, Алекс Акопян (Верин Геташен) с результатом 185 кг в весовой категории 67 кг, Лон Оганян (Севан) с результатом 200 кг в весовой категории 200 кг и 180 кг с результатом в 73 кг. стал Сергей Шагинян (Севан).

С показательными выступлениями выступили трехкратная чемпионка Армении в весовой категории 59 кг, член сборной Армении по тяжелой атлетике Алина Сукиасян и чемпионка Армении в весовой категории 55 кг, участник Арцахской войны Степа Мосеян.

Спортсмены, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, были награждены сертификатами и медалями губернатора Гегаркуника.

Спортсмены посвятили свои выступления воинам, погибшим в Арцахской войне.

Хосров Хлгатян